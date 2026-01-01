GODIŠNJICA MASAKRA KOJI JE CETINJE ZAVIO U CRNO: Martinović nakon svađe u kafani UBIO 13 ljudi, među žrtvama i DECA

Na današnji dan, 1. јanuara, navršava se godinu dana od јednog od naјtežih zločina u noviјoј istoriјi Crne Gore. Masakr na Cetinju, koјi se dogodio prvog dana 2025. godine, u kafani "Velestovo" odneo je 13 života i zauvek јe promenio živote porodica žrtava, ali i duboko potresao čitav region.

Umesto radosti i slavlja zbog nove godine, Cetinje јe tog dana utonulo u tišinu, strah i nevericu. Životi nedužnih ljudi nasilno su prekinuti, a grad koјi važi za simbol istoriјe i kulture, ponovo je postao simbol kolektivne traume.

Porodice i priјatelji žrtava i dalje žive sa prazninom koјa ne može ispuniti, dok јavnost i dalje traži odgovore na pitanja da li je ono što se desilo kobne večeri u kafani, moglo da bude sprečeno?

Umesto vesele proslave Nove godine, vatrometa i proslava na gradskom trgu, meštani će u tišini oplakivati prerane smrti 13 osoba, koje je ubio Martinović.

Od svađe u kafani do krvavog pira

Svemu je kumovala svađa u kafani "Velestovo", gde je Aco Martinović sedeo u većem društvu gde su sve vreme pili alkohol. Kako je kasnije saopšteno tokom istrage, tog dana, Martinović je u kafani popio oko 20 pelinkovaca.

U jednom trenutku, oko 17.15 časova, Aco Martinović počinje svađu sa Milošem Martinovićem. Povod za svađu, koja je kasnije prerasla u masovno ubistvo, bili su "neraščišćeni računi iz prošlosti". Meštani, koji su bili u kafani, su kasnije ispričali da je svađa izbila zbog paljenja badnjaka, ali navodno i zbog žena.

"Povela se priča ko će ove godine gde da loži badnjake za Badnji dan, s obzirom da na Cetinju 'vladaju+ dve struje crkve, sveštenstva. Aco Martinović je u jednom trenutku počeo da iznosi neko svoje mišljenje i dobio je navodno, brojne kritike na osnovu iznesenih stavova. A sumnja se, da je Mirko bio najglasniji i da mu je čak prebacio nekoliko puta njegovo se**ualno opredeljenje. Izneo je nekoliko šala i na račun nekih žena", ispričao je pre godinu dana jedan Cetinjanin.

Martinović je pobesneo zbog svih tih šala na njegov račun, izleteo je ljutito iz kafane i zalupio vrata. On je zatim otišao do svoje kuće, uzeo oružje i posle pet minuta se vratio u lokal.

Krvavi pir u kafani počeo je oko 17.20, kada je policiji prijavljeno da je došlo do pucnjave u ugostiteljskom objektu i da ima više povređenih lica. Kada su policajci stigli na mesto zločina, zatekli su stravičnu scenu.

Martinović je u kafani ubio Branislava Mudrešu, Radivoja Markovića, jednog od braće blizanaca, Miloša Martinovića i Mirka Vuletića, vlasnika kafane "Velestovo". Takođe, on je tom prilikom i ranio više lica.

Nakon što je ubio četiri lica u kafani, Martinović je seo u automobil i zaputio se ka kući braće Martinović sa kojima je bio u kumovskoj vezi. Nakon što je izašao iz kola prvo su stradali Jošo Otašević i Marko Martinović, drugi brat blizanac u jednoj kući. Posle dvojice muškaraca, ubica je krenuo ka drugoj kući u zajedničkom dvorištu, gde je lišio života Radmilu i Radovana Martinovića, majku i oca stradale braće.

Jedina koja je uspela da se spasi bila je Marija Martinović koja je ranjena u kući, ali je na sreću sa detetom u rukama uspela da pobegne kod komšija.

Dečaci Jovan i Vukan, najmlađe žrtve masakra

Kada je završio krvavi pohod u kući kumova, ubica Aco Martinović, je oko 17.45, pešaka došao u kuću Vuletića, gde je lišio života najmlađe žrtve masakra na Cetinju, braću Vukana (8) i Jovana (13), koji su sinovci ubijenog Mirka Vuletića, vlasnika kafane "Velestovo".

On je dečake ubio ispred njihove majke. Martinoviću je vozilo ostalo ispred kuće Martinovića, udaljeno dva do tri minuta pešaka između tih objekata.

Ubica, Aco Martinović je nakon ubistva u kući Vuletića, vratio do automobila, a zatim je krenuo ka naselju Donji kraj gde je živela njegova sestra, Zorica Vuletić, sa kojom je noć pre toga čekao Novu godinu u društvu njene porodice. Sa sestrom je, kako je tada saopšteno, navodno bio u dobrim odnosima. U kući je ubio sestru Zoricu i Draganu Drašković.

Martinović je sestri presudio u njenoj kući. Ubio ju je, mladu mamu... Dve bebice, Zoričine ćerkice, bliznakinje stare svega nekoliko meseci, neće se sećati majke, a čitav život pratiće ih trauma. Stegle su ih u naručje sestrice od strica, koje su bile u kući i gledale smrti u oči... Zoričin muž i njegov brat, otac devočica koje su držale bebe, nisu smeli da izuste ni reč.

"Vi sedite ili ću i vas da ubijem", kazao je tada krvnik.

"Ubio sam njih desetoro, sad ću i tebe", reči su koje svedoče o tome da zlikovac nije nasumično birao žrtve.

Kada je ušao u sestrinu kuću, cilj mu je bila samo Zorica.

Druge je poštedeo. I ne pitajte se "zašto". Zar i jedno "zašto" može da ima smisla kad govorimo o ubistvu rođene sestre na kućnom pragu i pred očima četvoro dece. Sestre, koja je prema rečima onih koji poznaju porodicu Aca prala i uvek se brinula o njemu.

Od prvog ispaljenog metka do ubistva dve žene u naselju Donji kraj prošlo je 30 minuta, saopšteno je nakon zločina iz policije.

Nakon jezivog masakra po Cetinju, veliki broj policajaca je počeo da traga za njim. U potragu su se uključili i pripadnici specijalnih jedinica Crne Gore. Posle skoro tri sata potrage, Aco Martinović je lociran i opkoljen u okolini svog doma.

Tom prilikom masovni ubica je oko 20.35, pucao sebi u glavu. Preminuo je tokom transporta u bolnicu. Kod njega je pronađen pištolj sa metkom u cevi s deset metaka u okviru i jednom čaurom. U njegovoj garderobi pronađena je takođe veća količina metaka različitog kalibra.

Cetinje posle godinu dana i dalje oplakuje žrtve

Žrtve pomahnitalog Martinovića sahranjene su tri dana kasnije, a na večni počinak ispratilo ih je nekoliko hiljada građana.

Pas, koji je tog dana stajao kod prozora dečje sobe, delovao je kao da čuva kuću svojih malih komšija, s kojima se više nikada neće igrati, kao da sluti da će u ovom dvorištu dugo da bude bolna tišina.

Posle osam dana borbe za život, u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici, preminuo je i Dejan Kokotović, 13. žrtva pomahnitalog Martinovića. Kokotović je u napadu 1. januara ranjen u stomak, grudni koš i glavu zbog čega je operisan iste noći u Kliničkom centru. Iza sebe je ostavio ženu i četvoro dece.

Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je u junu 2025. godine da ne postoji osnov sumnje ili bilo kakva indicija da je bilo koja druga osoba na bilo koji način doprinela tragičnom događaju na Cetinju 1. januara.

Takođe, utvrđeno je da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv Martinovića, s obzirom na to da je, nakon što je usmrtio 13 osoba na pet različitih lokacija, počinio samoubistvo.

Skoro godinu dana trajali su svakodnevni protesti na Kruševom ždrijelu, građani Cetinja odlučili su da obustave blokade saobraćaja na magistralnom putu Cetinje-Podgorica.

Protesti su trajali 11 meseci, a učesnici su zahtevali utvrđivanje odgovornosti funkcionera bezbednosnog sektora za dve tragedije u kojima je na Cetinju ubijeno 23 ljudi, među kojima i četvoro dece.

Na Cetinju su danas položeni venci i upaljene sveće u znak sećanja na stradale. U tišini, bez velikih reči, građani su odali počast žrtvama, podsećaјući da se ova tragediјa ne sme zaboraviti niti ponoviti.

Ova godišnjica niјe samo trenutak sećanja, već i opomena. Opomena da nasilje ne nastaјe iznenada, da su znaci često vidljivi i da јe dužnost celog društva da reaguјe na vreme.

Autor: Iva Besarabić