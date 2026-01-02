DRŽAVLJANI BIH POGINUO U DUBROVNIKU Ogromni talasi ga odvukli u more dok se slikao sa porodicom: Ronici pronašli telo posle nekoliko sati

Hitne službe, uključujući Lučku kapetaniju i HGSS, reagovale su na dojavu. Akciju spasavanja ometali su ogromni talasi visoki više od pet metara.

Telo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahteve borbe sa vrlo visokim talasima, javila je Hina.

Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez ranije je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno telo muškarca kojeg su jutros talasi povukli u more sa stene podno dubrovačkih zidina.

Muškarci su talasi povukli u more sa stene dok se fotografisao sa porodicom.

Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vreme jako loše što je otežavalo izvlačenja tela.

Uz Lučku kapetaniju i policiju, u potrazi su učestvovali i pripadnici HGS S i građanin Dominko Radić.

- Našao sam jednu patiku. Ja ne mogu prići, a niti kapetanija, nema teoretske šanse. Talasi su četiri do pet, čak na momente i šest metara - opisao je situaciju u jednom trenutku Radić.

Akciju otežavali ogromni talasi

Na teren su odmah po dojavi upućene sve hitne službe - pripadnici Lučke kapetanije, policijski službenici i HGSS. U spasavanje se uključio i građanin Dominko Radić sa svojom barkom.

Međutim, akciju su značajno otežavali nepovoljni vremenski uslovi i talasi koji dostižu visinu i preko pet metara, što predstavlja veliku opasnost.



Autor: Jovana Nerić