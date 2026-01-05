Stravično nevreme zahvatilo Crnu Goru: Lije kao iz kabla, sve pod vodom, snimci su nestvarni

Jako nevreme, praćeno obilnom kišom zahvatilo je Crnu Goru, a snimci koji stižu iz raznih delova zemlje pokazuju koliko je snažna bila oluja.

Stravičan vetar savijao je stabla, a usled obilne kiše koja je padala, izgledalo je kao da "vodena zavesa" vijori po Ulcinju.

Na Instagram stranici Podgorički vremeplov objavljen je i snimak na kojem se vidi da je put od Pricelja prema Spužu potopljen nakon nevremena.

Dramatično je i u Bijelom Polju, gde je usled obilnih padavina u naselju Rogojevići došlo do izlivanja potoka. Srećom, kuće, bar u ovom trenutku nisu ugrožene.

Ipak, po ulicama u naselju lije blatnjava voda.

Radnici Komunalnog preduzeća pokušaće da mehanizacijom poprave stanje na terenu kako se voda ne bi izlila na gradsku obilaznicu i ugrozila saobraćaj na tom delu puta.

Kako piše RTCG, probleme pravi i reka Ljuča koja se izlila na nekim mestima i plavi Plavsko-gusinjsku dolinu. Građani na društvenim mrežama kažu da se izliva i reka Zeta.

Podsetimo, naše područje pod uticajem je ciklona sa Mediterana, ali i severa Evrope. Ujedno, naše područje predstavlja i pogranični deo susreta hladne vazdušne mase sa severa i veoma tople sa juga, uz dotok dosta vlage sa Mediterana.

Prema rečima meteorologa Telegrafa Đorđa Đurića, Jadran je na udarima olujnog južnog vetra i visokih talasa, veoma jakih kiša i pljuskova sa grmljavinom.

"Najitenzivinije padavine i grmljavinske oluje očekuju se u Dalmaciji, Hercegovini i u Crnoj Gori. U ovim predelima očekuje se da padne do 100, lokalno i do 200 litara kiše po kvadratnom metru, a na padinama Dinarida okrenutim ka Jadranu i do 300 litara", naveo je Đurić.

