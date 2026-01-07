SPREČEN MASAKR U NIKŠIĆU?! Uhapšen bivši robijaš sa pištoljem i pancirom

Nikšićanin V. N. (21) uhapšen je u tom gradu zbog sumnje da je počinio krivično delo – nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

- Službenici Interventne jedinice – Odeljenja bezbednosti Nikšić su jutros, oko 1.00 čas posle ponoći, pravovremenom reakcijom i blagovremenom identifikacijom bezbednosnog rizika, a u cilju sprečavanja nasilja i izvršenja krivičnih dela, u blizini jednog ugostiteljskog objekta izvršili ciljanu kontrolu operativno interesantnog lica V. N. (21) iz Nikšića, višestrukog povratnika u izvršenju krivičnih dela. Prilikom kontrole, V. N. je na sebi imao balistički zaštitni prsluk (pancir) marke ‘Point Blank’, dok je pregledom kod njega pronađen pištolj marke Češka Zbrojevka, kalibra 9 mm, sa pripadajućom municijom u okviru, u ilegalnom posedu - saopštila je Uprava policije.

Od V. N. su oduzeti pištolj i zaštitni prsluk, nakon čega je doveden u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić. Uhapšen je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u tom gradu, a u zakonskom roku biće sproveden nadležnom tužiocu na dalje postupanje.

Autor: Jovana Nerić