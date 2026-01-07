REGION NA NOGAMA! Za večeras najavljeni napadi na granične prelaze u BiH! Hrvatska policija dobila je dojavu, postoji spisak

Bezbednosne agencije u BiH obaveštene su da nepoznate osobe pripremaju napade na granične prelaze u Bosni i Hercegovini, saznaje Istraga.ba.
Službena informacija dostavljena je iz Hrvatske, odnosno iz bezbednosnih agencija te države.
Naime, Stanica granične policije Slavonski Brod obavestila je svoje kolege iz Granične policije Bosne i Hercecegovine da je u Policijsku upravu Brodsko-posavske Županije došlo pismo u kojem je navedeno da 34 osobe navodno pripremaju napad na granične prelaze u Bosni i Hercegovini.
U pismu koje je dostavljeno hrvatskoj policiji nije navedeno mesto napada, niti je korišćen termin BIH. Umesto toga navodi se skraćenica "bos", kao oznaka za BiH.
Dalje, u pismu je navedeno da će nepoznate osobe napad izvesti 7. januara uveče.
Ono što je interesantno, u pismu koje su primile hrvatske policijske agencije navedena su i imena izvršitelja. Ali hrvatski policajci tvrde da su imena napisana nečitko, tako da ne mogu dostaviti imena mogućih izvršilaca napada na granične prelaze u BiH. Hrvatski policajci su svoje kolege u Bosni i Hercegovini o pismu i pretnji informisali putem telefona.
Prema informacijama Istrage, o informaciji iz Hrvatske obavešteni su svi pripadnici Granične policije Bosne i Hercegovine i podignut je stepen predostrožnosti.
Za sada nema informacija kada je i kako preteće pismo dostavljeno policijskim snagama u Hrvatskoj.
Da je informacija prosleđena i SIPA-i potvrdili su za Istraga.ba i u toj Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.
"Informacija iz Hrvatske je površnog karaktera. Ništa preciznije niti određenije nije navedeno", rečeno je iz SIPA.
