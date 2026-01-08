U Banjaluci počela svečana akademija povodom Dana Republike Srpske (VIDEO)

U sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci nešto posle 17 časova počela je svečana akademija pod nazivom "Živeće ognjište", povodom obeležavanja 9. januara, Dana Republike Srpske (RS).

Svečanosti prisustvuju rukovodstvo Republike Srpske, kao i premijer Srbije prof. dr Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije.

Svečanoj akademiji prisustvuju v.d. predsednika RS Ana Trišić Babić, predsednik Skupštine RS Nenad Stevandić, predsednik Vlade RS Savo Minić, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, ministar kulture Srbije Nikola Selaković, ministarka privrede Adrijana Mesarović, kao i predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

Skup je počeo intoniranjem himni RS i Srbije, a očekuju se obraćanja patrijarha Porfirija, Macuta, Ane Trišić Babić i Dodika.

Posle akademije uslediće svečani prijem u sedištu Vlade RS.

Ranije danas je otkriveno i osveštano Centralno spomen-obeležje za 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske, a položeni su venci na više spomen obeležja srpskim borcima.

Ujutro će biti služena liturgija u Hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci, a u 12 časova najavljen je svečani defile na Trgu Krajine.

Dan Republike Srpske slavi se 9. januara, u znak sećanja na taj dan 1992. godine, kada je RS nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

RS su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH, nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamenjen sa Srpska Republika BiH.

Taj naziv je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden naziv Srpska Republika, a on je u septembru 1992. godine zamenjen sadašnjim nazivom Republika Srpska.

