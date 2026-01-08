'Republika Srpska je neminovnost' Dodik: Možda sam promenio metode, ali nisam cilj

Predsednik SNSD Milorad Dodik poručio je večeras na svečanoj akademiji u hali Borik u Banjaluci da smatra da je Republika Srpska neminovnost i da, kako je rekao, ne želi time nikoga da iritira, iako zna da to najviše iritira one koji bi želeli da Republika Srpska nestane.

"Oni kažu da mi imamo rezervnu državu i da možemo tamo da idemo, ali da ponesemo samo ono što možemo na cipelama. A ja kažem, kada pođemo ponećemo 49 odsto BiH", poručio je Dodik, koji je u svojoj besedi povodom sutrašnjeg Dana Republike, 9. januara, poručio da nije slučajno to što se Dan Republike obeležava toga dana.

To je i arhiđakon Sveti Stefan prvomučenik, naš verski praznik i mi, kako je naveo, svaki dan imamo neki verski praznik kojim slavimo našu veru i čuvamo naš identitet.

Dodik je rekao i da je mislio da večeras ne govori, ali s u ga, kaže, ubeđivali i pristao je samo zato što želi da kaže da voli Republiku Srpsku, da ne vidi budućnost bez nje i njenog postojanja.

Dobar deo obraćanja Dodik je posveti istoriji i danima kada je dogovoreno formiranje Republike Srpske, posebno istakavši da je to bilo u vreme mira u BiH.

''Srbi su platili veliku cenu našim zabludama jugoslovenstva. U Banjaluci smo formirali Vojsku Republike Srpske i od prvog dana na njenom čelu je bio general Ratko Mladić. Pre toga doneli smo i Ustav koji i danas važi. Sukobe smo dočekali nespremni i neverujući da mogu da ubiju našeg svata i to pred našom crkvom u Sarajevu. Da se u Sijekovcu se pojave 'zelene beretke' i ubijaju naš narod", istakao je Dodik.

Podsetio je da je za Srpsku život dalo 26.000 boraca, ali i da je veliki broj onih koji su ranjeni, ostali invalidi, i oni koji su morali napustiti svoje ognjište.

A ognjište, dodao je, najčešće primetimo kada ga izgubimo.

"Mnoge naše porodice ostale su bez naslednika u proteklom periodu. Izmislili su priču o kolektivnoj krivici, a onda sudili samo nama Srbima. Skrajnuli su naše vođe, vidite gde su završili Milošević, Karadžić, Plavšić, Mladić,....a u Hagu nismo videli Franju Tuđmana ili Aliju Izetbegovića", naveo je Dodik.

Dodik ističe da je bio svedok vremena kada su se Srpskoj oduzimale brojne nadležnosti.

"Sada vidimo koliko je to bilo pogrešno i koliko je to bilo na štetu Republike Srpske. Radovali smo se svakom susretu sa Srbijom, koju doživljavamo kao svoju zemlju. Mi smo jedan narod koji zaslužuje jednu državu i od toga nećemo odustati:, poručio je Dodik.

"Zahvalan sam Srbiji i Aleksandru Vučiću i njegovim ljudima i saradnicima. Srpska ne sme da zaboravi to što je Vučić uradio da bi napravio jedinstvene odnose Srpske i Srbije", rekao je Dodik i istakao da Srbija ostaje "naša matica, naša zemlja".

"Želimo joj sve najbolje i podržavamo sve napore Vučića koje preduzima za stabilizaciju i napredak Srbije.

Srpska, istakao je, podržava i Rusku Federaciju i predsednika Putina, koja je uvek bila na strani Dejtonskog mirovnog sporazuma i u Savetu bezbednosti zastupala ono što je suština Dejtonskog sporazuma.

"Mislimo da je Putin zajedno sa Trampom nada čovečanstva", rekao je Dodik.

Dodik kaže i da pokušavaju da zabrane obeležavanje Dana Republike, ali da se niko više ne plaši tih pretnji.

"Јa sam možda promenio metode, ali cilj nisam. BiH je za nas neželjeno mesto. Sve ove godine samo smo gubili i gubili. Nismo spremni da dajemo svoj suverenitet da idemo, ko zna gde, u neku EU koja će se brzo ugasiti", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da je srpski narod pobedio sve podele, da smo se, kazao je, jedinstveno borili za slobodu, a "jedina naša ideologija je samo Republika Srpska".

Autor: Marija Radić