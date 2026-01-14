Pokret Slobodna Srpska: Republika Srpska u osetljivom trenutku, potrebni razboritost i odgovorna politika

Pokret Slobodna Srpska pažljivo prati aktuelna dešavanja i ukupnu društveno-političku situaciju, koja je u poslednjem periodu dodatno opterećena nestabilnošću, nedostatkom institucionalne odgovornosti i sve izraženijim pritiscima na demokratske procese.

- Smatramo da se Republika Srpska i srpski narod nalaze u osetljivom trenutku koji zahteva razboritost, jedinstvo, i jasnu definisanu strategiju delovanja zasnovanu na zakonitosti, ustavu i volji naroda. Posebno zabrinjava odsustvo dugoročne vizije i odgovorne politike koja bi obezbedila stabilnost, ekonomski razvoj i očuvanje nacionalnih interesa - saopšteno je u Pokretu Slobodna Srpska i dodaje se:

- Pokret Slobodna Srpska upozorava da nastavak sadašnjih praksi može dovesti do daljeg urušavanja poverenja građana u institucije, produbljivanje društvenih podela i slabljenja ukupne političke i ekonomske pozicije Republike Srpske. Umesto kratkoročnih poteza i dnevno-političkih interesa, neophodno je otvoriti ozbiljan dijalog i doneti odluke koje će biti u interesu naroda, a ne pojedinaca.

- U narednom periodu, ukoliko se ne izvrše suštinske promene u načinu vođenja politike i upravljanja javnim resursima, realna projekcija je nastavak nestabilnosti, pojačanog pritiska na institucije i dodatnog odliva stanovništva, naročito maladih. Takav scenario smatramo neprihvatljivim - navodi se u saopštenju i ističe da Pokret Slobodna Srpska ostaje dosledan svojim principima:

- Očuvanju ustavnog poretka i nadležnosti Republike Srpske

zaštiti nacionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa građana

borbi za slobodne institucije, odgovornu vlast i vladavinu prava.

- Pozivamo sve društvene i političke aktere na odgovornost, smirivanje tenzija i zajednički rad na stabilnoj i slobodnoj budućnosti. Pokret Slobodna Srpska će u skladu sa svojim mogućnostima, nastaviti da deluje javno i transparentno u interesu naroda i Republike Srpske - zaključuju u Pokretu Slobodna Srpska.