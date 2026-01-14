UHAPŠEN PRIPADNIK KRIMINALNE GRUPE! Crnogorska policija objavila detalje: Evo za koja se dela tereti

Ilija Racović (35) uhapšen je danas u Nikšiću. Racović je osumnjičen za krivično delo neovlašćenja proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu, povratnika u izvršenju krivičnih dela iz oblasti zloupotrebe oružja i droga.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Racović član jedne organizovane kriminalne grupe.

"Prema do sada preduzetim dokaznim merama i radnjama, a kako je krivičnom prijavom predstavljeno, sumnja se da je I.R. ovo krivično delo počinio u saizvršilaštvu sa članom OKG V.V. (30) iz Cetinja, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog krivičnog dela ubistvo, te sa licem N.B. (24), takođe članom OKG, koji je 3. januara lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivična dela: ubistvo, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Podsećamo, prilikom pretresa stana u kojem se N.B. skrivao u Spužu, policija je pronašla blizu pola kilograma kokaina, za čiju se zloupotrebu sumnjiče navedena lica I.R.,V.V. i N.B.", saopšteno je iz Uprave policije.

Protiv Racovića i Vukan Vujačića je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

Iz policije je saopšteno da su u današnjoj akciji prilikom lišenja slobode Racovića kontrolisana još dva člana organizovane kriminalne grupe I.D. i V.L., koji su se nalazili sa njim u društvu.

"Ovom prilikom je V.L. prekršajno sankcionisan od strane policijskih službenika, dok je za lice I.D. utvrđeno da je prekršio meru zabrane napuštanja teritorije opštine Budva, o čemu će biti obavešten nadležni sud. Od lica I.R. je, radi daljih zakonskih provera oduzeto putničko motorno vozilo marke Audi Q7", piše u saopštenju.



