POBEGLA GOLA, BOSA I PROMRZLA: Amina (18) proživela PAKAO u braku, majka kroz suze otkrila: Spasila je živu glavu!

Osamnaestogodišnja Amina Dželilović Dedić iz Bugojna pronađena je u teškom stanju – promrzla, gola i bosa, nakon što je uspela da pobegne iz kuće svog supruga i njegove porodice, gde je, prema navodima, pretrpela stravično zlostavljanje.

Njena majka, Azra Dželilović, potvrdila je za medije da je Amina uspela da pronađe privremeno utočište kod komšinice koja ju je odmah prihvatila i pozvala pomoć. Devojka se trenutno nalazi u policijskoj stanici gde daje izjavu o paklu koji je preživela.

- Sve ono najgore su joj radili" Majka Azra, koja je od samog početka sumnjala da brak njene ćerke nije srećan, ne krije suze: — Uspela je da pobegne gola, bosa i promrzla. Sakrila se kod komšinice koja je pozvala njenog oca. Ovo je ono čega sam se najviše bojala. Hvala Bogu, spasila je živu glavu - izjavila je Azra za "Avaz".

Kobno poznanstvo preko društvenih mreža Amina se udala za muškarca kojeg je upoznala preko društvenih mreža, nakon čega je počela njena agonija. Majka je ranije čak pokušavala da dođe do nje, ali je porodica supruga tada pozvala policiju. Sada, nakon Amininog bekstva, komšije koje su joj pomogle biće ključni svedoci u postupku protiv zlostavljača.

Autor: Dalibor Stankov