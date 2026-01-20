MAJKA KOJA JE ĆERKICU (3) BACILA U LEDENU SAVU DOBILA 15 GODINA ZATVORA! Dete pronađeno MRTVO mesecima kasnije kod Beograda!

Majka koja je u Zagrebu trogodišnju ćerkicu bacila u ledenu Savu dobila je 15 godina zatvora. Ona je pokušala u reci da izvrši i samoubistvo, ali se to nije desilo.

Majka koja je trogodišnju ćerku bacila u Savu dobila je 15 godina zatvora.

Godinu dana nakon strašne tragedije, kada je 34-godišnjakinja bacila svoju ćerkicu u reku Savu, Županijski sud u Zagrebu zakazao je za danas u 12:30 sati izricanje presude optuženoj majci, koja je i kažnjena sa 15 godina zatvora.

Svega četiri meseca prošla su od početka ovog suđenja koje je odmah zatvoreno za javnost kako bi se zaštitila privatnost ostale dece, ali i cele porodice ove žene.

Kobni događaj na Savi

Ona je optužena jer je 14. januara prošle godine s trogodišnjim detetom ušla u hladnu reku. Iako je navodno nameravala da ubije i sebe i dete, uspela je sebe da spasi.

Za telom devojčice danima se intenzivno tragalo, ali je pronađeno tek mesecima kasnije kod Beograda. Majka je zbog svog čina optužena za teško ubistvo deteta.

Osim što ju državno tužilaštvo tereti za ubistvo osobe ranjive po svojoj dobi, kao dodatna kvalifikacija navedena je i činjenica da se radilo o žrtvi koja je optuženoj bliska, kao i da je ubistvo počinjeno na podmukao način.

Na početku suđenja skrivala se ispod kapuljače i velikih sunčanih naočara, ali bilo je vidljivo da u rukama čvrsto drži brojanicu. Na temelju dokaza sud je rekonstruisao ono što ju je nagnalo na strašan čin, ali i njeno kretanje tog kobnog dana.

Da li je sistem zakazao?

Zagrebačka policija je dan nakon nestanka izvestila kako im je 34-godišnja majka dojavila da je s detetom ušla u Savu u blizini Jankomirskog mosta.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je nakon tog tragičnog događaja da porodica 34-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog odeljenja niti su bile poduzimane mere porodičnopravne zaštite.

Dete je, kako se nezvanično saznalo, imalo ozbiljne zdravstvene probleme, a majka je tvrdila da su joj vrata nadležnih institucija bila zatvorena.

Za nestalim detetom tragalo se u više navrata duž celog toka reke Save u Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, ali i dalje nizvodno. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretraživale su tok reke pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera.

Autor: D.Bošković