VAZDUŠNOM PUŠKOM PUCAO U KOMŠIJINOG PSA: Horor u Slavonskom Brodu!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Damir Krajac ||

Policija je saopštila da je 18. januara u blizini Slavonskog Broda upucao i ranio komšijinog psa vazdušnom puškom


Policija je saopštila da je 18. januara u blizini Slavonskog Broda upucao i ranio komšijinog psa vazdušnom puškom, optužen 59-godišnji muškarac. Incident se dogodio oko 10:15 časova, a povređeni pas je u vlasništvu 41-godišnjaka.

Istraga i izveštaj

Policijska stanica Slavonski Brod završila je krivičnu istragu protiv osumnjičenog. Policijski službenici su mu oduzeli vazdušnu pušku i podneli poseban izveštaj protiv njega Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu kao dopunu krivične prijave za krivično delo ubistva ili mučenja životinja.

