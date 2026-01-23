UŽAS U PODGORICI: Devojka zarila NOŽ mladiću u grudi, poznato i šta je prethodilo napadu

Crnogorska policija uhapsila je devojku zbog sumnje da je pokušala da ubije mladića u Podgorici. Sve se odigralo juče, oko 14 časova, a građani su prijavili da se u ulici Gavra Vukovića nalazi čovek sa ubodnom ranom nanesenom oštrim predmetom.

- Na lice mesta su upućeni policijski službenici gde je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici izvršen uviđaj i izuzet veći broj predmeta i tragova, uključujući i nož za koji se sumnja da je sredstvo izvršenja krivičnog dela, koji će biti upućeni na odgovarajuća veštačenja u Forenzički centar - navode u MUP-u.

Kako ističu, povređeni muškarac transportovan je u Klinički centar Crne Gore na ukazivanje lekarske pomoći, gde je i zadržan radi daljeg lečenja.

- Policijski službenici su, preduzimajući intenzivne aktivnosti iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti i potpunog rasvetljavanja ovoga događaja, u saradnji sa postupajućim višim državnim tužiocem, došli do sumnje da je juče oko 13.30 časova, u stanu koji je lociran u naselju Malo brdo, V.O. (28) iz Podgorice, nakon kraćeg verbalnog sukoba sa vanbračnim suprugom istom nanela ubodnu ranu u predelu grudi - ističu u saopštenju.

Po nalogu postupajućeg tužioca V.O. je lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubistvo u pokušaju. Ona će uz krivičnu prijavu u zakonskom roku biti privedena postupajućem tužiocu na dalju nadležnost, dodaju.

Ovom događaju prethodilo je nasilje u porodici.

pročitajte još HOROR U BEOGRADU: Uhapšen deda zbog sumnje da je obljubio maloletnu unuku

Autor: Marija Radić