Neko je uzeo velike pare! Medojević traži ostavke nadležnih ministara zbog bekstra Medenice

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nebojša Medojević, jedan od osnivača Demokratskog fronta zatražio je ostavke nadležnih ministara i direktora policije zbog bekstva Miloša Medenice.

- Zavera u vrhu vlade, policije i pravosuđa! Medenica pobegao uz podršku ANB i policije! Šćepanović i Janović da podnesu ostavke! Direktor Uprave policije, ministar unutrašnjih poslova i ministar pravde odmah da podnesu ostavke. Neko je uzeo velike pare. Đukanović i dalje vlada - naveo je Medojević.

Policija je vršila proveru Medenice neposredno pre izricanja presude. Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, službenici su ga zatekli na adresi stanovanja noć uoči presude, ali ga večeras, nakon što je sud naložio hitno privođenje u pritvor, tamo više nije bilo.

Podsećamo, sud je Milošu Medenici odredio pritvor zbog opasnosti od bekstva odmah nakon izricanja presude, ali on nije bio prisutan u sudnici.

Miloš Medenica se branio sa slobode od 17. oktobra 2025. godine, kada mu je pritvor zamenjen kućnim pritvorom. Razlog za njegovo puštanje bio je zakonski rok od tri godine tokom kojih nije bila doneta prvostepena presuda.

Autor: S.M.

#Miloš Medenica

#Ministri

#Nebojša Medojević

#ostavke

#policja

