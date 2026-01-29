Umro Jasmin Ćatić Bomba: Izdahnuo u zatvoru!

Jasmin Ćatić zvani Bomba preminuo je u zatvoru u Orašju, gde je služio kaznu zbog ranjavanja Mirze Hatića

Ovu informaciju potvrdio je direktor zatvora u Orašju Ivo Ivkić, koji je naveo da je Ćatić bio bolestan i da je primao terapiju.

"Posle večere je legao i nije se probudio. Straža je obilazila ćelije i pronašla ga", kazao je Ivkić za Klix, navodeći da je Ćatić preminuo oko pola 8 sinoć.

Ćatić je osuđen u aprilu 2024. godine nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, čime mu je izrečena kazna zatvora od 18 meseci, zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti. Stoga je trebalo ubrzo da izađe iz pritvora.

Razlog osude je pucnjava iz septembra 2023. godine u kojoj je ranio Mirzu Hatića.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ga je teretilo, a Sud prihvatio, da je 19. septembra 2023. godine oko 11:37 sati u bašti jednog ugostiteljskog objekta u Opštini Stari Grad, u kojem je u tom momentu bio okupljen veći broj ljudi, prišao sa leđa Mirzi Hatiću, koji je sedeo u bašti, a potom iz torbice izvadio pištolj koji je uperio prema njemu. Nakon što mu je Hatić rekao da ostavi pištolj i da se potuku, optuženi mu se obratio rečima "Ti ćeš dobiti svoje", nakon čega je ispalio najmanje dva hica u pravcu nogu Hatića koji je zadobio lake telesne povrede.

Autor: S.M.