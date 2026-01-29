Monstruozni zločin zgrozio region! Otac zlostavljao ćerku i pastorku dok majka nije bila kod kuće

Sud u Koperu u Sloveniji osudio je muškarca (52) iz područja Sežana na 25 godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja tri deteta.

Optuženi je priznao krivicu, pa je sudija objavio presudu odmah nakon prethodnog ročišta, koje je bilo zatvoreno za javnost. Muškarac je u pritvoru od maja prošle godine, kada su istražitelji razbili mrežu ljudi koji su distribuirali video snimke seksualno zlostavljane dece u međunarodnoj operaciji.

Detalji radnji iz presude protiv 52-godišnjeg muškarca šokirali su i novinare koji su pratili objavu.

Muškarac je više puta seksualno zlostavljao svoju pastorku i rođenu ćerku. To je uključivalo i nage fotografije i najgnusnije radnje, a sve se dešavalo kada njihova majka nije bila kod kuće.

Delio je pornografske snimke na pedofilskim veb-sajtovima. Nekoliko godina je snimao svoju pastorku skrivenom kamerom u kupatilu, gde je snimao i njenu italijansku prijateljicu.

Sudija mu je izrekla najdužu kaznu, 9 godina, zbog seksualnog napada na pastorku, koja je bila mlađa od 15 godina. Osudila ga je na ukupno 25 godina zatvora.

Otac je ranije bio osuđivan za slična dela 2010. godine i odslužio je zatvorsku kaznu koja mu je zbog dužine izdržavanja brisana iz krivičnog dosijea.

Autor: S.M.