U toku velika potraga za Borislavom Bojanićem, policija upozorava: Ne približavajte mu se, može da bude opasan

Policija u Sloveniji traga za 44-godišnjim Borislavom Bojanićem iz Bojanaca, koji je osumnjičen za krivično delo protiv života i tela. Prema policijskim upozorenjima, mogao bi biti opasan, pa se svako ko ga vidi poziva da obavesti policiju i da mu se ne približava.

Policijski službenici su u subotu uveče obradili krivično delo protiv života i tela u rejonu policijske stanice Črnomelj, ne navodeći detalje o njemu.

Kako je danas saopštila Policijska uprava Novo Mesto, osumnjičeni je pobegao peške. Policija i kriminalisti tragaju za njim svim raspoloživim snagama, uključujući i upotrebu dronova.

Osumnjičeni Bojanić ima 44 godine, visok je oko 185 centimetara i srednje je građe. Kada je izašao iz svoje kuće u Bojancima, nosio je tamnozelene pantalone.

Prema do sada dostupnim informacijama, on je nepredvidiv i stoga bi mogao biti opasan. Policija poziva svakoga ko ga uoči da mu se ne približava, već da odmah obavesti policiju pozivom na broj 113.

Takođe pozivaju sve koji imaju informacije o njegovom boravištu da ih kontaktiraju. Bojanić se takođe poziva da se sam javi najbližoj policijskoj stanici ili pozove 113 radi razjašnjenja okolnosti incidenta.

