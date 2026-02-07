Automobil se zakucao u kuću, tri osobe poginule: Stravična nesreća u Sloveniji

Na području Policijske uprave (PU) Nova Gorica u noći na subotu, nekoliko minuta posle jedan sat, dogodila se teška nesreća u kojoj su tri osobe izgubile život.

Kako je objasnio portparol PU Nova Gorica Dean Božnik, vozač ličnog automobila vozio je regionalnim putem iz pravca Cola kada je u naselju Višnje iznenada udario u stambenu kuću.

Sudar je bio toliko silovit da je oštećena i sama kuća, a u nesreći su vozač i osoba na suvozačevom sedištu zadobili tako teške povrede da su na licu mesta preminuli.

Još dve osobe, koje su sedele na zadnjim sedištima, hitna pomoć je prevezla u bolnicu. Nekoliko sati kasnije, uprkos naporima lekara, život je izgubio još jedan učesnik saobraćajne nesreće.

Četvrti se još bori za život, a njegovo stanje je navodno ozbiljno, dodao je Božnik.

Uviđaj na mestu nesreće još uvek traje, pa će više informacija biti poznato kasnije, verovatno za nekoliko sati. Vozač i sva tri putnika bili su slovenački državljani, potvrdio je Božnik. Policija je o nesreći obavestila i istražnog sudiju i državnu tužiteljku, a na licu mesta, osim policije i hitne pomoći, intervenisali su i vatrogasci i civilna zaštita.

Tragična saobraćajna nesreća dogodila se i u petak, i to u 10:15, kada je u naselju Laporje, na području PU Maribor, poginuo 68-godišnji vozač koji je vozio iz Lokanje vasi u pravcu Hošnice. U nekom trenutku je skrenuo levo sa puta, upao u odvodni jarak za kišnicu, a potom u nasip, gde se vozilo zaustavilo.

