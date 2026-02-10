POTRAGA ZA RADOJEM ZVICEROM U KOTORU, SPECIJALCI ISPRED KUĆE OPASANE BODLJIKAVOM ŽICOM?! Vođa kavačkog klana najtraženiji begunac na crvenoj poternici

Crnogorska policija od ranih jutarnjih sati pretresa velelepnu vilu u naselju Kavač kog Kotora

U velikoj akciji crnogorske policije koja od ranih jutarnjih sati traje u naselju Kavač u Kotoru u toku je pretres objekata koji se dovode u vezu sa odbeglim vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom! Kako prenosi portal RTCG službenici Uprave policije uz podršku elitnih jedinica pretresaju objekte u naselju Kavač i imovinu koju koriste vođe tog klana i njihove porodice!



Kako se vidi na snimku koji je objavio RTCG, pripadnici policije nalaze se ispred kuće opasane bodljikavom žicom i pokrivene kamerama.

Prema pisanju crnogorskih medija, pojačano prisustsvo policije primećeno je u celom Kotoru.

Podsetimo, vođi kavačkog klana Radoju Zviceru trag se izgubio u aprilu 2021. godine, kada je poslednji put viđen u Crnoj Gori. Sumnjalo se da je neposredno pre hapšenja njegovog najbližeg saradnika Slobodana Kašćelana napustio Kotor. Podsetimo, nedavno su izvori iz crnogorskih bezbednosnih službi otkrili da je moguće da je Zvicer ponovo u Crnoj Gori.

- Za vođom kavačkog klana osim Crne Gore, tragaju i Srbija, Austrija, Grčka i on je prema Interpolu jedan od najtraženijih evropskih begunaca. U prethodnih godinu dana, na udaru policije bile su mu supruga Tamara Zvicer, ali i ćerke - podseća sagovornik Kurira.

Na sajtu Interpola, uz njegovo ime stoji i napomena da je "opasan i moguće naoružan"! Inače, u tri države, njemu se sudi za 11 ubistava.

- Belac, mišićav, atletske građe, plave oči, smeđa/brinet kosa - navodi se u ličnom opisu Zvicera kog je i austrijska policija svrstala među tri najtraženije osobe i koji je, koliko je dosad poznato, koristio najmanje 15 različitih identiteta!

Kao posebna karakteristika, navedeni su njegovi ožiljci nakon prostrelnih rana na levoj strani gornjeg dela tela koje je zadobio kada su ubice pokušale da ga likvidiraju u Kijevu u maju 2020. godine.

Na dve stranice koje je objavio Interpol nalaze se i njegove fotografije na kojima se vidi da je menjao lični opis, puštao i brijao bradu, a najverovatnije je u međuvremenu nadogradio i kosu.

- Na dve fotografije ima kratku kosu i izražene zaliske, dok je na dve sa znatno gušćom kosom, na jednoj čak ima i šiške preko gornjeg dela čela. Jasno je da je, osim što pušta i brije bradu, tokom godina Zvicer radio određene korekcije na promeni svog ličnog opisa - navodi sagovornik Kurira.

Kako su mediji pre nekoliko meseci objavili, sumnja se da Zvicera čuvaju desetine naoružanih saradnika.

Autor: D.Bošković