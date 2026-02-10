Tragedija kod Teslića: Preminula petogodišnja devojčica, ocu se bore za život

U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Teslića poginula je petogodišnja devojčica, dok su njen samohrani otac i dve starije sestre povređeni nakon što je automobil sleteo sa puta.

U teškom udesu u Tesliću koji se dogodio u četvrtak povređeni su samohrani otac D.M. iz Teslića i njegove tri ćerke, starosti devet, sedam i pet godina, a najmlađa devojčica je zadobila teške povrede.

Nažalost, kako javljaju Nezavisne, petogodišnja devojčica je danas preminula.

- Uprkos naporima medicinskog osoblja Klinike za anesteziju i intenzivno lečenje UKC RS pacijentkinja je preminula oko 16 časova - saopšteno je iz UKC-a, prenosi ATV.

Njen otac hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno lečenje.

Zadobio je tešku povredu grudnog koša i karlice. Priključen je na aparate za mehaničku ventilaciju.

Sve dalje prognoze u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem su neizvesne, navode iz UKC-a.

Podsetimo, nesreća se dogodila u četvrtak kada je vozilo sletelo sa puta u mestu Perišić nedaleko od Teslića.

O nesreći su se oglasili iz Policijske uprave Doboj.

- Na magistralnom putu na području grada Teslića, oko 19,35 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda sletanjem vozila sa kolovoza u kojoj je učestvovao putnički automobil marke volkswagen kojim je upravljalo lice inicijala D.M. sa kojim se u vozilu nalazila tri maloletna lica, svi sa područja grada Teslića. U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala D.M. i dva maloletna lica su zadobila telesne povrede, dok je jedno maloletno lice zadobilo teške telesne povrede i isto je upućeno na lečenje u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci - navedeno je u saopštenju policije.

Autor: A.A.