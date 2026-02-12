Vozač tramvaja u Sarajevu dao prvu izjavu u policiji: Evo šta je rekao o stravičnoj nesreći

Vozač tramvaja koji je izazvao nesreću u centru Sarajeva nalazi se na ispitivanju u MUP-u KS, prenosi Avaz.

On je bio u KCUS-u na pregledu kod psihijatra nakon same nesreće.

U MUP-u KS je, prema informacijama "Avaza", rekao da se otvorio semafor, da je nakon toga dao vožnju, da se onda "desilo šta se desilo" i da se toliko može setiti o tom događaju.

Podsećamo, tramvaj se kretao od Železničke stanice prema Baščaršiji i u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu kod Mašinske škole je iskočio iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici. Jedna osoba je poginula, a četiri su povređene u ovoj stravičnoj saobraćajnoj nesreći.

Autor: Marija Radić