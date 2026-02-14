Tragedija u Crnoj Gori: Fudbaleri putovali na gostovanje Budućnosti, pa učestvovali u saobraćajnoj nesreći sa smrtnim ishodom

Prijateljska utakmica između Igala i Budućnosti, koja je bila zakazana za subotu u Podgorici, odložena je nakon što je autobus sa fudbalerima Igala učestvovao u saobraćajnoj nesreći.
Do nesreće je došlo na putu Nikšić – Vilusi, u mestu Spila Grahovska, oko 14 časova i 25 minuta.
U sudaru su učestvovali autobus i automobil hercegnovskih registarskih oznaka, a vozač automobila je, prema ranijim izveštajima, smrtno stradao.
Trener fudbalskog kluba Igalo, Marko Matović, potvrdio je za "Vijesti" da niko od putnika u autobusu nije povređen.
Zbog ovog tragičnog događaja, prijateljski meč protiv Budućnosti je pomeren za sutra.
