UŽAS U OSNOVNOJ ŠKOLI: Učenik udario drugog, dečak hitno operisan

Dečak (13), učenik O.Š. “Jovan Gnjatović” u Vraćenovićima kod Nikšića, zadobio je juče teške telesne povrede.



Nakon pregleda u nikšićkoj bolnici, dečak je hitno prevezen u Klinički centar Crne Gore gde je operisan, prenosi Pobjeda.

Iz škole su kazali da je dečak povrede zadobio od vršnjaka, i smatraju, dok ne ispitaju celokupnu situaciju, da nije u pitanju vršnjačko nasilje.

Direktor škole “Jovan Gnjatović” Vuk Nikolić kazao je da smatra da je u pitanju nesrećan slučaj.

- To se desilo juče nakon nastave. Đeca su trčala i koliko ja imam informaciju, jedan od dečaka udario je drugog. Ne bih rekao da je u pitanju vršnjačko nasilje, ali će naš Tim za prevenciju nasilja sve to ispitati do tančina - rekao je Nikolić.

Kako je dodao, čim se sve to desilo uprava škole je reagovala i sa roditeljima povređenog učenika pošla u Klinički centar.



Nikolić kaže da se, na sreću, dečak danas oseća dobro i dodaje da je ovo prvi takav slučaj u toj školi.

Slučaj je, kako navode, odmah prijavljen policiji u Nikšiću.

Autor: D.Bošković