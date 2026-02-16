AKTUELNO

Sudarili se autobus i tri kamiona, ima povrđenih: Karambol kod Dervente, saobraćaj obustavljen

Na magistralnom putu M-17.2 u blizini Dervente dogodila se teža saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri teretna kamiona i jedan autobus.

Prema prvim informacijama, na sreću nije bilo teže povređenih, dok su pojedini učesnici zadobili lakše povrede i pretrpeli šok.

Prema dostupnim podacima, do nesreće je došlo usled poledice na kolovozu koja je tokom noći zahvatila ovo područje zbog niskih temperatura i zaleđenih površina, prenosi Klix.

Klizav put znatno je otežao kontrolu vozila, posebno teretnih, što je dovelo do sudara.

Više informacija biće poznato uskoro, a BIHAMK je informisao javnost da se saobraćaj odvija obilaznim putem oko Dervente, dok je vozačima upućen apel na dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

