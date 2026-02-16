AKTUELNO

Region

Užas u Banjaluci: Nakon eksplozije u automobilu pronađeno telo

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Beživotno telo starijeg muškarca pronađeno je u parkiranom vozilu kod autobuske stanice u Banjaluci, a nakon što je prijavljeno da se čula detonacija, javlja portal "Provjereno".

Prema prvim informacijama sumnja se na samoubistvo.

Kako "Provjereno" javlja, oko 9.10 časova taksi vozač prijavio je da je čuo detonaciju kod Nove pošte, u blizini taksi stajališta, a odmah po prijavi na teren su izašli policijski službenici.

U parkiranom vozilu pronađeno je beživotno telo starijeg muškarca sa povredama u predelu glave i nogu, kao i tragovi krvi.

Autor: S.M.

#Automobil

#Banjaluka

#Eksplozija

#Telo

#Tragedija

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U JAGODINI: Telo u fazi raspadanja pronađeno kod Železničke stanice

Region

HOROR U BANJALUCI! Majka pronašla telo sina, čuo se samo vrisak

Hronika

Užas u centru grada: Pronađeno telo kod Železničkog mosta

Hronika

UŽAS U ZRENJANINU: Pronađeno beživotno telo muškarca - Vozio bicikl i odjednom se srušio

Hronika

Užas u Obrenovcu: U automobilu pronađeno telo muškarca, evo na šta se sumnja

Region

UŽAS NA MANJAČI! U blizini škole pronađeno BEŽIVOTNO telo muškarca