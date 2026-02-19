Crna Gora se predstavila na 47. Sajmu turizma! Bogata ponuda od mora do severa, uz ekskluzivne popuste za rane rezervacije

Na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, u prestižnoj Hali 1, turistička ponuda Crne Gore privukla je veliku pažnju posetilaca već prvog jutra. Predstavnici Nacionalne turističke organizacije (NTO) i hotelske grupe „Budvanska rivijera” najavili su uzbudljivu sezonu, unapređene smeštajne kapacitete i specijalne sajamske pogodnosti.

Milena Vujačić ispred Nacionalne turističke organizacije Crne Gore istakla je da promocija počinje u znaku Praznika mimoze, koji je trenutno u toku i tradicionalno privlači veliki broj gostiju iz regiona. Ona je pozvala posetioce da na crnogorskom štandu uživaju u gastronomskim specijalitetima, muzičkom programu i nagradnim igrama.

Od skrivenih uvala do adrenalina na severu

Govoreći o letnjoj sezoni, Vujačić je naglasila raznovrsnost crnogorskog primorja koje se prostire na preko 100 kilometara obale, nudeći sve od uređenih javnih plaža do skrivenih uvala za one koji traže mir.

- U toku je karneval, to jest Praznik mimoze koji svake godine privlači veliki broj posetilaca kako iz regiona tako i šire. Naravno, ove godine smo pripremili veoma raznovrstan program, tako da ću ovom prilikom i pozvati vaše gledaoce da posete crnogorski štand, da se upoznaju sa našom ponudom i naravno da uživaju u muzičko-zabavnom programu koji smo pripremili, kao i da probaju naše gastronomske specijalitete, da učestvuju u nagradnim igrama i ugrabe neke sajamske povoljnosti - rekla je Vujačić.

- Naše primorje je izuzetno atraktivno. Imamo preko 100 km obale, brojne uređene plaže, privatne i javne, kao i skrivene uvale za one koji žele privatnost i mir. Ono što mi ističemo ove godine jeste i unaprjeđeni smještajni kapaciteti, od luksuznih smještaja do porodičnih apartmana i privatnog smještaja. Tako da ima ponude za svakoga - rekla je Vujačić, najavljujući i bogat kalendar događaja koji počinje već u predsezoni (april i maj) festivalima mode i sporta, muzički događaji, dok su tokom leta planirani popularni karnevali u Budvi i Kotoru.

Za ljubitelje aktivnog odmora, sever Crne Gore nudi posebno iskustvo. Izdvajaju se zip-line iznad Pivskog jezera, paraglajding iznad Vražjeg jezera, kanjoning i rafting Tarom, što ovu destinaciju čini atraktivnom i za one koji traže mir, ali i za ljubitelje adrenalina.

„Budvanska rivijera” – Strateški partner sa posebnim pogodnostima

Gosti iz Srbije ostaju prioritet za crnogorske hotelijere, što potvrđuje i nastup najveće hotelske kompanije u zemlji, HG „Budvanska rivijera”.

Direktorka turističkog kompleksa „Slovenska plaža” Vesna Vujović, otkrila je da ova grupacija, koja raspolaže sa oko 1.700 smeštajnih jedinica, sada nudi isključivo objekte kategorisane sa četiri zvezdice.

- Ono što bih napomenula je da je hotelska grupa prošle godine, napravila promet blizu 20 miliona, odnosno 240.000 noćenja. Ono što je značajno za našu kompaniju, i najbitnije za građane Srbije, da su skoro 90 hiljada noćenja ostvarili gosti sa tržišta Srbije. Mi na sajmu u Beogradu, koji je vrlo značajan za nas, nastupamo samostalno; u svim drugim, na svim drugim sajmovima nastupamo u sklopu Nacionalne turističke organizacije čiji smo strateški partneri. Ovo je način da pokažemo koliko je bitno ovo tržište za nas - istakla je Vujović o dodala:

- Tako da ove godine mogu očekivati od nas gostoprimstvo, kao i svake godine vrlo ugodan boravak. Ako bude malih problema dolaska do nas to će, nadam se, zaboraviti, i ja očekujem da će ove godine, s obzirom na ovolike kiše u Budvi evo tri meseca, biti vrlo sunčano i toplo leto. Tako da će svi uživati.

Kao posebnu pogodnost za posetioce sajma, „Budvanska rivijera” odobrila je sajamski popust od 15 odsto. Ovaj popust važi za sve rezervacije napravljene tokom trajanja sajma, bilo da su realizovane direktno na štandu, putem sajta, mejla ili telefona.