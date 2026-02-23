AKTUELNO

Region

MALOLETNICU DRŽAO ZATOČENU 6 MESECI I ZLOSTAVLJAO JE! Horor na Cetinju: Uhapšen državljanin Rusije

Izvor: Pink.rs/Borba.me, Foto: RINA ||

Cetinjska policija uhapsila je ruskog državljanina V.Z. (32) zbog sumnje da je počinio krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom, u sticaju sa krivičnim delom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i krivično delo protivpravno lišenje slobode, na štetu maloletne ruske državljanke.

Sumnja se da je osumnjičeni V.Z., u kontinuiranom vremenskom periodu dužem od šest meseci, na teritoriji Cetinja, živeo u zajednici sa maloletnicom, kojom prilikom je kontrolom ostvarivanja njenih kontakata, kretanja i komunikacije, te primenom nasilja, narušio njen duševni i telesni integritet.

Oštećenu protivpravno držao zaključanu

Takođe se sumnja da je u jednom navratu oštećenu protivpravno držao zaključanu u prostoriji stana u kojem su prethodno boravili.

Osumnjičeni je, nakon sprovedene kriminalističke obrade, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju, lišen slobode zbog osnovane sumnje da je izvršio navedena krivična dela, nakon čega mu je određeno zadržavanje u zakonom propisanom roku.

Autor: Iva Besarabić

#Cetinje

#Crna Gora

#Hapšenje

#Policija

#Rus

#ZLOSTAVLJANJE

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN NASILNIK IZ ZEMUNA: Zlostavljao suprugu pred detetom, pa nasrnuo i na komšiju

Hronika

OTELI GA I MUČILI U KUĆI! Jeziva drama u Kragujevcu – pretili mu nožem i pištoljem zbog “duga” od 2.000 evra!

Region

Turci oteli mladića u Crnoj Gori: Ugurali ga u vozilu, odveli u stan, pa ga napali

Hronika

DRAMA U ZEMUN POLJU: Nasilnik zlostavljao i tukao ženu pred decom, a onda ih stavio u kola i napravio HAOS

Region

UŽAS U BIJELOM POLJU: Monstrum tukao bivšu partnerku pesnicama u lice! 'Počelo je verbalnim konfliktom...'

Region

DRŽAO JE ZATOČENU U KUĆI UŽASA! Horor u Tivtu, muškarac silovao ženu, ona nekako uspela da se oslobodi i POBEGNE