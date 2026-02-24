Uhapšen serijski ubica! Osumnjičeni iza rešetaka, ali meštani sela uz granicu Srbije i dalje u strahu

Strah i neizvesnost vlada među stanovništvom u ruralnim mestima opštine Staro Nagoričane, nakon što je policija uhapsila dvadesetpetogodišnjeg meštanina sela Malotino, osumnjičenog za ubistvo sedamdesetosmogodišnje žene iz sela Čelopek.

Zbog straha, deo porodica je odveo starije roditelje iz nekoliko sela opštine Staro Nagoričane. Oni koji su ostali zabrinuti su za svoju bezbednost. Većina poznaje osumnjičenog, o kome kažu da je biciklom obilazio sela i čuvao stoku, javlja a1on.

"Bojimo se, kako da ne, sedim sama, ali sada me je strah. Neke žene koje su starije su sve odvele ili ćerke, sinovi, ili dolaze često. Nadamo se da će biti bezbednije. Država i institucije treba da učine nešto da se stanovnici ne plaše, inače kako ćemo živeti. Svake godine smo sve stariji i kako ćeš da se odbraniš kada ti dođe neko takav", izjavila je Dobrica Jovanovska, stanovnica sela Čelopek.

Kako navodi kumanovska policija, 12. februara osumnjičeni je ušao u dom sedamdesetosmogodišnje žene, fizički je napao i ubio jastukom.

"U selu Dragomance, opština Staro Nagoričane, policijski službenici Policijske stanice Staro Nagoričane lišili su slobode T.B. (25) iz sela Malotino, opština Staro Nagoričane, zbog sumnje da je izvršio krivično delo po članu 123 Krivičnog zakona. Sumnja se da je 12. februara u njenom domu fizički napao i ubio jastukom M.S. (78) iz sela Čelopek, opština Staro Nagoričane, zbog čega je preminula na licu mesta", saopštila je policija.

Stanovnici su uznemireni jer se osumnjičeni povezuje i s drugim slučajevima sličnim ovom ubistvu.

"Ja sam bivši direktor škole, on ovde živi u blizini škole. Čuvao je stoku. Poznajem žrtvu koja je potekla iz našeg sela, ovde je živela kao penzionerka. Zaista smo uznemireni, nismo imali ovakve slučajeve, moramo da se zaključavamo, da pazimo", kaže Vlado Jakimovski, stanovnik sela.

Za jednu od žrtava, koja je bila mlađa žena, izdata je naredba za ekshumaciju i obdukciju. U proteklih nekoliko dana, Osnovno javno tužilaštvo Kumanovo, istražni centar MUP-a i timovi Instituta za sudsku medicinu prikupili su dokaze koji ukazuju na povezanost ovog događaja sa nekoliko drugih sličnih slučajeva u Starom Nagoričanu.

"Zbog sličnosti u izboru žrtve i brutalnog načina izvršenja dela, ispituje se da li su i u tim slučajevima ubistva izvršena od istog počinioca. Za jednu od potencijalnih žrtava juče je naređena ekshumacija i obdukcija, sa tela preminule žene uzeti su tragovi i DNK koji se veštače. Istražni organi rade na složenim veštačenjima i analizama, kao i drugim radnjama za obezbeđivanje dokaza, koji trenutno ne mogu biti javno objavljeni zbog tajnosti postupka", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Tužilaštvo je naložilo i psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog od strane tima stručnjaka - forenzičkih psihijatara iz Instituta za psihijatriju u Skoplju.

