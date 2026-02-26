AKTUELNO

Region

HAPŠENJE U ULCINJU! Otac terao decu DA PROSE, aktiviran Centar za socijalni rad

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: RINA ||

Zbog sumnje da je troje svoje maloletne dece prisiljavao na prosjačenje, krivična prijava je podneta protiv R.N. (44) sa Kosova i Metohije, a o svemu je obavešten i Centar za socijalni rad u Ulcinju.

Pripadnici policije Odeljenja bezbednosti Ulcinj su juče, postupajući po operativnim saznanjima a u cilju suzbijanja prinudnog rada dece, u naselju Kruče, u blizini mosta, zatekli tri maloletna lica starosti 15, 11 i 8 godina, bez roditeljskog nadzora.

Deca su dovedena u službene prostorije OB Ulcinj, gde je utvrđeno da su im roditelji R.N. i I.C. sa Kosova i Metohije,

Nakon prikupljenih informacija, protiv R.N. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je "dovođenjem i održavanjem dece u zabludi, zloupotrebom poverenja, odnosa zavisnosti i teških prilika, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, svoju maloletnu decu uputio u Ulcinj, u naselje Kruče, gde je od njih zahtevao da se bave prosjačenjem, pri čemu su sav prikupljeni novac bila dužna da predaju njemu", saopštila je policija.

Protiv R.N. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina ljudima.

O događaju su odmah obavešteni i predstavnici Centra za socijalni rad u Ulcinju, radi preduzimanja daljih mera i radnji iz svoje nadležnosti.

Autor: Jovana Nerić

