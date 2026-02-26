SASLUŠAN MILO ĐUKANOVIĆ: Bivši predsednik u Specijalnom državnom tužilaštvu, evo za šta se tereti!

Bivši predsednik i nekadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović saslušan je u Specijalnom državnom tužilaštvu u okviru istrage koja je protiv njega pokrenuta jer Agenciji za sprečavanje korupcije (ASK), navodno, nije prijavio ručne satove vredne do 225 hiljada evra, piše portal Adria.

Portal Adria je, sredinom decembra prošle godine, objavio da je SDT protiv Đukanovića formirao krivični predmet nakon što im je ASK dostavio dokumentaciju povodom, navodno, neprijavljene imovine.

Nema saznanja kada je Đukanović saslušan i šta je izjavio u tužilaštvu,

Agencija za sprečavanje korupcije je, krajem novembra 2025. godine, utvrdila da je aktuelni počasni predsednik DPS-a Milo Đukanović, navodno, sakrio sedam ručnih satova, vrednih do 225 hiljada evra, ne prijavivši ih u svojim imovinskim kartonima prethodnih godina.

Časovnici poznatih brendova

Do tog iznosa su, kazali su ranije u ASK-u, došli veštačenjem Đukanovićevih satova sa fotografija koje su prethodnih godina objavljivali crnogorski mediji.

Reč je, navode, o časovnicima poznatih brendova Franck Muller (Mariner Chronograph), dva sata marke Cartier (Pasha de Cartier i Pasha de Cartier Moonphase Chronograph), Breguet (Clašique Tourbillon Thermometer), Roger Dubuis (Excalibur 45 Automatic), Rolex (Cosmograph Daytona 18k Yellow Gold "Zenith") i Patek Phillipe (Neptune 5081J-001), piše Adria.

Đukanović: Odluka odiše zlom namerom

Krajem novembra bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović saopštio je da poslednja odluka Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) "odiše istom zlom namerom, sklonošću falsifikovanju činjenica i prećutkivanju presudno važnih informacija, kao i beznadežnim pravnim diletantizmom", nakon što je objavljeno da nije prijavio pokretnu imovinu vrednosti veće od 10.000 evra. Reč je o satovima.

Upravni sud u Podgorici: Milo Đukanović nije kriv, imovinu prijavio u zakonskom roku

Podsetimo, Upravni sud u Podgorici odbio je kao neosnovanu tužbu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) protiv odluke Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) od 12.oktobra 2022. godine, kojom je utvrđeno da Milo Đukanović nije prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, saopšteno je iz tog suda.

Navedenom odlukom Agencije utvrđeno je da je javni funkcioner, u ovom slučaju bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović, u Izveštajima o prihodima i imovini za 2016, 2017. i 2018. godinu naveo tačne i potpune podatke, te da je promene u imovini nastale po osnovu Ugovora o razmeni nepokretnosti od 26. maja 2020. godine prijavio u zakonskom roku, navodi se u saopštenju.

Autor: A.A.