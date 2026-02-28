AKTUELNO

Region

ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU: Treslo se tlo u Podgorici

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Iks/@LastQuake ||

Zemljotres magnitude 3.5 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 28. februara u 07:58 časova, na području Crne Gore, u blizini Podgorice.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.494 i dužine 19.485.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Jovana Nerić

#Crna Gora

#Podgorica

#Zemljotres

