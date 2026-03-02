AKTUELNO

Region

Drama u Beranama: Povratnici odneli 300 metara bakra sa infrastrukture kompanije

Izvor: Kurir, Foto: RINA ||

Policija je u Beranama uhapsila tri osobe zbog krađe bakarnog kabla sa infrastrukture "Crnogorskog Telekoma".

"Policijski službenici su naime juče, 28.02.2026. godine, postupajući na osnovu operativnih saznanja, zaustavili i kontrolisali vozilo kojim je upravljao J.R (18), a u kojem su se nalazili i M.R (41) i K.R (54), svi iz Berana, višestruki povratnici u izvršenju krivičnih dela iz oblasti imovinskog kriminaliteta", naveli su iz Uprave policije.

Pregledom vozila pronađeno je oko 300 metara bakarnog kabla za fiksnu telefoniju, koji je prethodno, u jednom selu u blizini Andrijevice, otuđen sa infrastrukture kompanije "Crnogorski Telekom".

Ovo krivično delo je, kako su kazali iz policije, izvršeno dan ranije.

"Navedena tri lica su lišena slobode i oni će, uz poseban izvještaj kao dopunu prethodno podnete krivične prijave po nepoznatom izvršiocu, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teška krađa", navodi se.

Otuđena imovina biće vraćena pravnom licu.

Autor: D.Bošković

