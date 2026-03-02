DETE PREMINULO U VRTIĆU: Tragedija u Banjaluci

Dete je preminulo u vrtiću u Banjaluci, potvrdila je policija.

Banjalučkoj policiji je prijavljeno da je Odeljenje za hitnu pomoć pružalo pomoć detetu u vrtiću koje je, nažalost, preminulo.

- Danas oko 14.50 časova prijavljeno je da su zaposleni u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka pružali medicinsku pomoć detetu u vrtiću u Banjaluci. Oko 15.30 časova, Policijska uprava Banjaluka je od Policijske uprave Republike Srpske obaveštena da je dete preminulo - rekli su iz policije za ATV.

Na licu mesta je u toku uviđaj, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Autor: S.M.