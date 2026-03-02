AKTUELNO

Region

DETE PREMINULO U VRTIĆU: Tragedija u Banjaluci

Izvor: ATV, Foto: Unsplash.com ||

Dete je preminulo u vrtiću u Banjaluci, potvrdila je policija.

Banjalučkoj policiji je prijavljeno da je Odeljenje za hitnu pomoć pružalo pomoć detetu u vrtiću koje je, nažalost, preminulo.

- Danas oko 14.50 časova prijavljeno je da su zaposleni u Službi hitne medicinske pomoći Banjaluka pružali medicinsku pomoć detetu u vrtiću u Banjaluci. Oko 15.30 časova, Policijska uprava Banjaluka je od Policijske uprave Republike Srpske obaveštena da je dete preminulo - rekli su iz policije za ATV.

Na licu mesta je u toku uviđaj, a o svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Autor: S.M.

#Banjaluka

#Dete

#Policija

#Smrt

#Tragedija

#Vrtić

POVEZANE VESTI

Svet

TRAGEDIJA U SLOVENIJI: Dete upalo u šahtu, pa PREMINULO - Policija istražuje slučaj!

Region

Preminulo jedno dete u napadu u školi u Zagrebu?

Region

Potvrđene tragične vesti: U napadu u školi u Zagrebu ubijeno dete

Hronika

DVOGODIŠNJE DETE DONESENO MRTVO U BOLNICU! Smrt nastupila pod nerazjašnjenim okolnostima

Društvo

DETE IZUJEDALO VRŠNJAKINJU U VRTIĆU Užas u Sremskoj Mitrovici: Devojčica hitno hospitalizovana

Svet

PSI IZUJEDALI DETE NASMRT - Dadilja završila sa povredama, nije uspela da spase mališana (VIDEO)