Odbijena žalba na pritvor bratu Mila Đukanovića kao neosnovana

Izvor: Tanjug/Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Veće Osnovnog suda u Nikšiću odbilo je kao neosnovane žalbe branilaca Aca Đukanovića podnete protiv rešenja sudije za istragu Save Mušikića kojim mu je određen pritvor do 30 dana.

 Pritvor Acu Đukanoviću, bratu bivšeg crnogorskog predsednika i nekadašnjeg premijera Mila Đukanovića, određen je po osnovu opasnosti od bekstva, a zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

 Sud je ocenio da postoji osnovana sumnja da je Aco Đukanović izvršio krivično delo što proizilazi iz zapisnika i dokaza o pretresanju njegove kuće u naselju Rastoci kod Nikšića, prenosi podgorički portal Adria.

Foto: Uprava policije Crne gore

 Tokom pretresa u kući Aca Đukanovića je pronađeno više komada oružja u ilegalno posedu, više komada municije različitog kalibra i pancir prsluci.

