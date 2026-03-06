SA OČEVE KARTICE SKINUO 650 EVRA Uhapšen Bijelopoljac zbog zloupotrebe

Policija je saopštila da je u Bijelom Polju podnela krivičnu prijavu protiv E.M. (29) zbog sumnje da je zloupotrebio očevu bankovnu karticu i sa bankomata podigao 650 evra.

Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti "Sever", Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje su u okviru pojačanih aktivnosti usmerenih na otkrivanje i suzbijanje krivičnih dela iz oblasti platnog prometa i privrednog poslovanja rasvetlili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje i podneli krivičnu prijavu protiv jedne osobe.

"Naime, krivična prijava podneta je protiv E.M. (29) iz Bijelog Polja, koji je, kako se sumnja, pomenuto krivično delo izvršio na način što je iskoristio nepažnju svog oca, pribavio njegovu bankovnu karticu i u dva navrata sa bankomata jedne poslovne banke podigao novac u ukupnom iznosu od 650 evra“, navodi policija.

Autor: S.M.