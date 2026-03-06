HAOS U PODGORICI, SPECIJALCI NA TERENU! Prete bombom u tržnim centrima zbog hapšenja, isplivao ŠOKANTAN ZAHTEV: Priznajte grešku prema našem vladaru

Do opšte panike danas je došlo u Podgorici tokom popodnevnih sati kada je dojavljeno da je u dva tržna centra postavljena bomba. Na teren su odmah izašle nadležne ekipe MUP-a, a na licu mesta su i vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

- Samo su nam odjednom rekli da izađemo napolje, u prvi mah nismo znali o čemu se radi i jako smo se uplašili. Izleteli smo iz radnji. Posle smo čuli da je stigla dojava o postavljenoj bombi, za koju se iskreno nadam da će kao i do sada biti lažna - kaže za RINU jedna od zaposlenih.

Iz policije je saopšteno da su službenici odmah reagovali po prijemu informacije i započeli provere na terenu.

- Službenici Uprave policije su odmah postupili po navedenoj dojavi i preduzimaju hitne protivdiverzione mere i radnje u odnosu na pomenuto - saopšteno je iz policije.

O slučaju je obavešteni i nadležno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici, koje prati dalji tok aktivnosti.

- Paralelno sa proverama na lokacijama, radi se i na identifikaciji osobe koja je poslala sporne mejlove. Policijski službenici, u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem, istovremeno preduzimaju mere i radnje na utvrđivanju identiteta lica koje je uputilo sporne mejlove - saopšteno je iz Uprave policije.

Navodne bombe zbog hapšenja Aca Đukanovića

Policija, kako prenosi portal Vijesti, proverava navode iz preteće poruke koja je danas dostavljena na više adresa crnogorskih medija, a u kojoj se pominju navodne eksplozivne naprave u dva tržna centra u Podgorici.

Iz Uprave policije je "Vijestima" rečeno da su službe odmah po prijemu informacije preduzele sve potrebne mere i radnje u cilju provere navoda iz poruke.

U mejlu piše da su eksplozivne naprave postavljene kako bi "stradanjem nevinih žrtava podsetili Lazara Šćepanovića da treba da prizna da je napravio grešku prema našem vladaru Acu Đukanoviću".

Mejl je potpisan sa "glavni štab DPS-a".

Autor: Iva Besarabić