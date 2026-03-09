Srbin na bizaran način prevario dostavljače hrane u Crnoj Gori: Završio iza rešetaka

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata državljaninu Srbije I.T. zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo falsifikovanje novca.

"Osumnjičeni I.T. se tereti da je dana 6. i 7. marta 2026. godine, nakon poručivanja hrane putem aplikacije za dostavu, dostavljačima kompanije 'G.' u dva navrata predao falsifikovane novčanice u apoenu od po 50 evra, iako je znao da se radi o falsifikovanom novcu", saopšteno je iz ODT-a.

Zadržavanje je određeno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, imajući u vidu da je strani državljanin, kao i opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, s obzirom na to da je ranije više puta osuđivan.

Autor: Marija Radić