DVA BEŽIVOTNA TELA PRONAĐENA U GARAŽI: Užas u Šušnjarima

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka saopštilo je da su danas u garaži porodične kuće u Šušnjarima pronađena dva beživotna tela, lica N.R. rođenog 1975. godine i Lj.R. rođenog 1998.godine iz tog mesta.

"Pronalazak beživotnih tela prijavljen je Policijskoj stanici Laktaši oko 12.00 časova. Na licu mesta pronađeno je vatreno oružje - pištolj", navodi se u saopštenju.

Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka.

"Tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnih tela radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Tokom vršenja uviđaja izuzete su parafinske rukavice za potrebe veštačenja na prisustvo barutnih čestica, a tužilac je naložio i preduzimanje drugih potrebnih radnji i mera na utvđivanju okolnosti događaja", navodi se u saopštenju.

Kako je ranije danas nezvanično preneo RTRS, reč je o ubistvu i samoubistvu.

Autor: Marija Radić