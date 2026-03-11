TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Hrvatsku - Meštani uznemireni

Područje Gline u Hrvatskoj je jutros oko 7:33 sati pogodio zemljotres.
Kako piše EMSC, potres je bio na dubini od 10 kilometara.
Izmeren je 20 kilometara od Petrinje.
O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba koja je navela da je potres bio magnitude 2,8 stepeni po Rihteru, dok EMSC navodi da je potres bio jačine 2,5 stepeni.
🔔#Earthquake (#potres) M2.5 occurred 26 km W of #Sisak (#Croatia) 29 min ago (local time 07:33:34). More info at:— EMSC (@LastQuake) 11. март 2026.
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/tXarAPrFUD
🖥https://t.co/uo5cvmMeBR pic.twitter.com/hcced9zhqh
Bilo je i onih koji su podrhtavanje dobro osetili.
"Grmelo je i treslo", "Dobro je sve zatreslo", "Kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo", napisali su građani na sajtu EMSC, prenose 24sata.hr.
Autor: Iva Besarabić