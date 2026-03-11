AKTUELNO

Region

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Hrvatsku - Meštani uznemireni

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/Wikipedia.org/United Nations Cartographic Section/Finavon ||

Područje Gline u Hrvatskoj je jutros oko 7:33 sati pogodio zemljotres.

Kako piše EMSC, potres je bio na dubini od 10 kilometara.

Izmeren je 20 kilometara od Petrinje.

O svemu se oglasila i Hrvatska seizmološka služba koja je navela da je potres bio magnitude 2,8 stepeni po Rihteru, dok EMSC navodi da je potres bio jačine 2,5 stepeni.

Bilo je i onih koji su podrhtavanje dobro osetili.

"Grmelo je i treslo", "Dobro je sve zatreslo", "Kratko je trajalo, ali dobro je zatreslo", napisali su građani na sajtu EMSC, prenose 24sata.hr.

Autor: Iva Besarabić

#Rihterova skala

#Zemljotres

#podrhtavanje

#potres

#tlo

POVEZANE VESTI

Društvo

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Srbiju tokom noći

Društvo

Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde se treslo tlo u našoj zemlji

Region

ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Osetio se baš dobro...

Svet

TRESLO SE TLO: Veoma jak zemljotres pogodio Krit

Region

TRESLO SE U KOMŠILUKU: Zemljotres pogodio Hrvatsku

Svet

Zemljotres pogodio Grčku: Treslo se tlo na Kritu!