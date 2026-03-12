AKTUELNO

Region

IMA POVREĐENIH U TEŠKOJ NESREĆI: Policija odmah reagovala

Izvor: Avaz, Foto: Pink.rs/R. Lazarević ||

Jedna osoba povređena je u nesreći koja se dogodila danas na magistralnom putu u Doboju.

Kako je za „Avaz“ potvrdio Aleksandar Vuković iz PU Doboj, nesreća se dogodila oko 14:15 časova.

U nesreći je učestvovalo teretno vozilo marke Fiat kojim je upravljalo lice inicijala I.H. iz Doboj Juga, FBiH, i pešak lice inicijala M.Đ. iz Doboja koje je tom prilikom zadobilo telesne povrede i prevezeno je u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju radi pružanja lekarske pomoći.

Uviđaj lica mesta izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Doboj.

Autor: S.M.

#Doboj

#Nesreća

#Policija

#povrđeni

#reakcija

