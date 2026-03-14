AKTUELNO

Region

Godinu dana od stravične tragedije u Kočanima: Stradale 63 osobe, Severna Makedonija zavijena u crno

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Boris Grdanoski ||

Severna Makedonija danas konferencijama i liturgijom u crkvi u Kočanima obeležava godišnjicu od požara u noćnom klubu "Puls" u tom gradu, u kojem je poginulo 63 osoba, pretežno mladih i dece, a povređeno 193 osoba, prenosi Večer.

Požar se dogodio 16. marta, a godinu dana nakon tragedije još je u toku suđenje za 35 optuženih.

Foto: Tanjug/Armin Durgut

Povodom godišnjice tragičnog požara, danas je u crkvi Sveti velikomučenik Georgije u Kočanima služena liturgija za preminule, a kasnije i opšti pomen za poginule u požaru u diskoteci "Puls".

Foto: Tanjug, Pinkr.s

Međunarodna konferencija o institucionalnim i kliničkim aspektima i rešenjima nakon požara u Kočanima održava se danas u Skoplju na državnom nivou, a prisustvovaće joj visoki državni predstavnici, međunarodni stručnjaci i vodeći medicinski stručnjaci iz regiona i Evrope.

Nakon uvodnih govora severnomakedonskog premijera Hristijana Mickoskog, ministra zdravlja Azira Aljiua i ministra spoljnih poslova i spoljne trgovine Timča Mucunskog, uslediće kratka komemoracija posvećena žrtvama i posledicama tragedije.

pročitajte još

'Ukrali kofere sa oko 420 miliona jena' Uhapšena sedmorica u Japanu, među njima i članovi jakuze

Autor: Marija Radić

#Diskoteka

#Kočani

#Požar

#Tragedija

#severna makedonija

POVEZANE VESTI

Region

RASTE BROJ POGINULIH U KOČANIMA! MEĐU MRTVIMA I POLICAJAC! Ovo su novi detalji tragedije! Otkriveno šta je UZROK POŽARA! (FOTO+VIDEO)

Region

DAN ŽALOSTI U BARU: U požaru stradale četiri osobe, od kojih TROJE DECE

Region

Bivši ministar ostaje iza rešetaka zbog požara u Kočanima: Bekteši u pritvoru do 30 dana

Region

Uhapšen vlasnik DISKOTEKE SMRTI u Kočanima: Evo šta je sa dozvolom za objekat

Region

NASTAVLJAJU SE PRIVOĐENJA ZBOG POŽARA U KOČANIMA: 34 osobe u pritvoru, među njima i član benda DNK

Region

(UŽIVO) DAN TUGE! Potresni prizori na groblju u Kočanima: Odjekuju jecaji, članovima porodica poginulih POZLILO