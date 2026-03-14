Planuo požar iznad Makarske, jak jugo rasplamsava vatru: Sve snage su na terenu

U blizini naselja Veliko brdo u Makarskoj planuo je požar, a na terenu su vatrogasci koji pokušavaju zaustaviti širenje vatre.

Vatrogasni komandir Mario Čović kazao je za Dajmaciju Danas da su na terenu sve raspoložive snage koje rade na tome da se požar zaustavi.

Zbog jakog juga vatra se rasplamsava, a buktinja je zahvatila borovu šumu i nisko rastinje. Oko 15,30 sati na požarište je stigao i kanader.

"Dojavu o požaru primili smo u 14,05 sati te se u njegom gašenju hitno angažovalo 50 vatrogasaca s 25 vozila, a iz vazduha se u gašenje uključio i kabnader," rekli su Hini iz vatrogasne službe.

Plamen za sada ne preti kućama, a prema vatrogascima s terena, požar bi mogao biti stavljen pod nadzor do večernjih sati.

Autor: D.Bošković