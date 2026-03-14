Planuo požar iznad Makarske, jak jugo rasplamsava vatru: Sve snage su na terenu

Izvor: Tanjug, Foto: Thanasis Stavrakis ||

U blizini naselja Veliko brdo u Makarskoj planuo je požar, a na terenu su vatrogasci koji pokušavaju zaustaviti širenje vatre.

Vatrogasni komandir Mario Čović kazao je za Dajmaciju Danas da su na terenu sve raspoložive snage koje rade na tome da se požar zaustavi.

Zbog jakog juga vatra se rasplamsava, a buktinja je zahvatila borovu šumu i nisko rastinje. Oko 15,30 sati na požarište je stigao i kanader.

"Dojavu o požaru primili smo u 14,05 sati te se u njegom gašenju hitno angažovalo 50 vatrogasaca s 25 vozila, a iz vazduha se u gašenje uključio i kabnader," rekli su Hini iz vatrogasne službe.

Plamen za sada ne preti kućama, a prema vatrogascima s terena, požar bi mogao biti stavljen pod nadzor do večernjih sati.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Region

DRAMA U SPLITU! Vatrogasci se bore sa požarom blizu trgovačkog centra: Na terenu više od 100 vatrogasaca (VIDEO)

Hronika

Požar na Tari pod kontrolom: Na terenu i dalje vatrogasci i rendžeri

Hronika

Požar na Adi Ciganliji! Kulja dim, upućen apel vozačima da budu oprezni

Hronika

Gust dim iznad Mirijevksog brda: Požar u jednom objektu blizu ciglane

Hronika

Serija požara kod Inđije: Jak vetar izaziva sve veće širenje vatre, vatrogasne ekipe na terenu

Hronika

Veliki požar na Zvezdari: Vatra buknula kod Cvetkove pijace, vatrogasci na terenu