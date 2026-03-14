SEĆANJE NA 63 ŽRTVE POŽARA U KOČANIMA - KADA JE CELA SEVERNA MAKEDONIJA STALA! Premijer uputio potresne reči uoči godišnjice jezive tragedije u diskoteci smrti

Premijer Severne Makedonije poručio da društvo mora izvući pouke iz katastrofe u diskoteci u kojoj su izgubljeni životi i promenjene sudbine brojnih porodica

Godinu dana nakon velike tragedije u Kočanima, premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski poručio je da je obaveza društva da iz tog događaja izvuče pouke i izgradi bezbedniji sistem kako se slična katastrofa nikada više ne bi ponovila.

Govoreći na Međunarodnoj konferenciji o institucionalnim i kliničkim aspektima i rešenjima nakon požara u Kočanima, koja se održava u Skoplju, premijer je naglasio da se pojedini događaji u istoriji ne mere vremenom, već bolom koji ostavljaju za sobom.

- Postoje događaji u istoriji jedne zemlje koji se ne mere vremenom, već bolom koji ostavljaju za sobom. Tragedija u Kočanima je jedan od tih događaja. Bila je to tragedija jednog grada, ali i tragedija koja je potresla celu našu zemlju i koja će zauvek ostati urezana u kolektivno pamćenje našeg društva - rekao je Mickoski.

On je istakao da su se učesnici konferencije okupili sa osećajem poštovanja prema stradalima, ali i sa odgovornošću da se iz tragedije izvuku lekcije.

- Danas smo se ovde okupili sa osećajem dubokog poštovanja i empatije. Poštovanja prema onima koji su izgubili živote i prema porodicama koje nose bol gubitka, ali i sa odgovornošću da učimo i izgradimo sisteme koji će biti jači od neuspeha koji dovode do tragedija - naglasio je premijer.

Prema njegovim rečima, katastrofa u Kočanima ostavila je dubok trag u društvu, jer su u jednoj noći prekinuti brojni životi, a sudbine mnogih porodica zauvek promenjene.

- U tim satima cela Makedonija je stala. Nije bilo ni politike ni podela, samo tišina i briga za ljude koji su se borili za život - rekao je Mickoski, dodajući da je to bio najteži dan u njegovom životu, ali i u njegovom mandatu.

Premijer je poručio da odgovor na pitanje ko je odgovoran za tragediju moraju dati tužilaštvo i sudovi, ali je ukazao i na sistemske propuste koji su se, kako kaže, godinama stvarali.

- Ko je kriv za sve ovo? To pitanje mora dobiti odgovor kroz institucije, ali moramo govoriti i o sistemu koji je godinama bio urušavan - rekao je on.

Istovremeno je naglasio da je tragedija pokazala i veliku solidarnost građana i požrtvovanost zdravstvenih radnika, volontera i humanitarnih organizacija.

- Herojstvo danas nije samo u snazi, već u humanosti i ispruženoj ruci. Lekari, medicinski radnici, tehničko osoblje i brojni građani pokazali su koliko društvo može biti snažno kada se ujedini - rekao je premijer.

Podsetimo, tragedija se dogodila u večernjim satima kada se, prema sumnjama, zapalila pirotehnika postavljena kod bine u diskoteci. Vatra je najpre zahvatila plafon objekta, a zatim se velikom brzinom proširila na čitav prostor.

Ubrzo je nastala panika među gostima, nakon čega je došlo do stampeda dok su ljudi pokušavali da pobegnu iz zapaljenog objekta. Diskoteka, u kojoj su prethodno nastupali brojni poznati estradni izvođači, pretvorila se u zgarište, dok je tragedija ostavila duboku ranu u društvu Severne Makedonije.

U požaru u gradu u Severnoj Makedoniji oko 100 kilometara istočno od Skoplja,poginulo je 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Autor: D.Bošković