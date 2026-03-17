Šok u Bugarskoj: Predsednik kluba pronađen mrtav u automobilu

U mestu koje je u Bugarskoj poznato kao najveće letovalište ove zemlje, Burgasu, predsednik tamošnjeg kluba, Pomorja pronađen je mrtav u svom automobilu.

Zaista stresna slika mogla je da bude viđena u samom centru Burgasa. Automobil je stajao parkiran, a u njemu je bilo beživotno prvog čoveka Pomorja, Hrista Burgazlijeva.

U prvom trenutku nije bilo poznato da li je reč o ubistvu, ali se oglasilo tužilaštvo i istaklo da je prema svim prikupljenim dokazima sa lica mesta reč o samoubistvu. Moglo je da bude još žrtava, jer je metak samo pukom srećom prošao pokraj radnika u prodavnici koja se nalazila u blizini.

Kako javljaju bugarski mediji, Burgazlijev nije bio u kriminalnim vodama, ali se u poslednje vreme ozbiljno zadužio i imao finansijskih problema. Pomorje je nedavno bilo drugoligaš u Bugarskoj.

