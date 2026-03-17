Policijska akcija u Zenici: Uhapšen muškarac koji je uživo na TikTok-u pretio ubijanjem hrišćana

Policijski službenici Federalne uprave policije, Odeljenja za borbu protiv terorizma, pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, identifikovali su i uhapsili osobu koja je javno upućivala pretnje nasiljem putem društvene mreže TikTok tokom "prenosa uživo", izgovarajući reči: „Ubiću hrišćane...“.

Postupajući po nalogu Suda, policijski službenici su izvršili pretres kuće u Zeničko-dobojskom kantonu koju koristi navedeno lice, prilikom čega su pronađeni i oduzeti predmeti koji će biti predmet dalje krivične obrade, prenosi Dnevni Avaz.

Nad osumnjičenim je izvršena kriminalistička obrada, a policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju dalje aktivnosti u saradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine sa ciljem dokumentovanja krivičnog dela i utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog slučaja, navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić