UDARIO JE SEKIROM U GLAVU DOK JE SPAVALA: Muškarac (83) presudio supruzi u stanju ljubomore

Okružni sud u Doboju je prvostepenim rešenjem utvrdio da je muškarac N. Đ. (83) sa područja Stanara sekirom ubio suprugu u stanju neuračunljivosti i izrekao mu meru obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Sud je utvrdio da je optuženi 10. novembra prošle godine u porodičnoj kući počinio krivično delo ubistvo u stanju neuračunljivosti usled aktuelno intenzivirane hronične duševne bolesti tipa paranoja ljubomore.

Dok je njegova supruga spavala u spavaćoj sobi, on je ušao i zadao joj dva udarca sekirom u desnu slepoočnu čeonu regiju glave, saopšteno je iz Okružnog suda.

Sud je na predlog dobojskog tužilaštva izrekao meru obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac, a na svakih devet meseci će se ispitati da li je prestala potreba za lečenjem i čuvanjem.

Optuženom je u izrečenu meru uračunato vreme provedeno u pritvoru.

