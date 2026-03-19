Dve žene povređene u eksploziji u 'Montenegro Space Research': Jedna ostala bez prstiju

Dve osobe povređene su danas u eksploziji koja se dogodila u prostorijama organizacije "Montenegro Space Research".

Predstavnik organizacije "Montenegro Space Research" Nikola Perović je potvrdio za RTCG da su povređene dve pripravnice i da se ne zna uzrok ekplozije.

"Jedna osoba je hospitalizovana. Dva prsta su amputirana, a drugoj je oštećen sluh", rekao je Perović.

Policija je obaveštena, a na terenu je bio i veštak, rekao je Perović.

"Možemo potvrditi da je došlo do incidenta u radnom prostoru. Jedno lice je zadobilo povrede i trenutno je pod medicinskim nadzorom. Nadležne institucije su odmah obaveštene i postupak je u toku, te iz tog razloga u ovom trenutku nismo u mogućnosti da iznosimo dodatne detalje. Molimo za razumevanje i poštovanje privatnosti povređenog lica", izjavio je Filip Jovićević, direktor i osnivač "Montenegro Space Research".

Montenegro Spejs Risrč, osnovan 2023. godine, bavi se razvojem svemirske tehnologije i istraživanjima. Najpoznatiji su po lansiranju prvog crnogorskog satelita "Luča" u orbitu, krajem prošle godine.

"Incident je ozbiljan podsetnik na rizike u istraživanju svemirske tehnologije i potrebu za maksimalnim bezbednosnim standardima", navode stručnjaci.

Zvanične institucije nastavljaju istragu, a "Montenegro Space Research" je pozvao javnost na strpljenje dok se ne utvrde sve okolnosti eksplozije.

