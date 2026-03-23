FILMSKO HAPŠENJE U BANJALUCI Dolijao osumnjičeni za ubistvo Mrdaka, zaplenjeno 1,4 KILE KOKAINA, a evo šta je još policija našla u njegovom autu

Kako ATV saznaje jedan od uhapšenih je Nemanja Miljković (40) iz Banjaluke, koji je uhapšen 17. juna 2022. u Beogradu po poternici Interpola Podgorica zbog sumnje da je 20. oktobra 2021. u Nikšiću učestvovao u ubistvu radnika firme za obezbeđenje Ljubiše Mrdaka.

Međutim, prošle godine je Miljković za ovo delo oslobođen. Kako je pisao Blic, on je prema operativnim saznanjima, blizak je kavačkom kriminalnom klanu.

Nakon završene kriminalističke obrade, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, Miljković i njegov sugrađanin B.K. sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, a taj trenutak je i zabeležen na videu.



U ovoj policijskoj akciji zaplenjeno je oko 1.400 grama kokaina i oko 8.500 konvertibilnih maraka. Pored toga, pretresom jedne lokacije u Banjaluci i vozila koje koriste uhapšeni, oduzeta je i manja količina marihuane i hašiša, kao i predmeti koji ukazuju na ozbiljne kriminalne namere: silikonska maska za lice, perika i gumene rukavice.

Policija je oduzela i više mobilnih telefona i druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.

Autor: D.Bošković