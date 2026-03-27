SNEG I KIŠA PARALISALI HRVATSKU: Obustavljena nastava u školama, delovi auto-puta zatvoreni, vetar čupa stabla

Snažno nevreme koje je juče zahvatilo Hrvatsku, potpuno je paralisao pojedine delove zemlje. Zagreb je juče teško oštećen u nevremenu, praćeno olujnim vetrom, koji je čupao stabla širom hrvatske prestonice, a prijavljeno je da su "leteli" i krovovi.

U višim područjima Zagreba veje i sneg.

Zbog opasnih vremenskih uslova, a radi zaštite sigurnosti učenika u saobraćaju gradske vlasti su donele odluku da se danas neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama.

Ništa bolja situacija nije ni u priobalnom području. Izuzetno snažan vetar duva u priobalju pa su na snazi zabrane za pojedine grupe vozila.

Zbog snega i zimskih uslova vožnje u Gorskom kotaru i Lici ograničenja su za kamione s prikolicama i šlepere.

Što se tiče autoputeva, Index javlja da ima obustave na pojedinim putnim pravcima.

A1 situacija:

Saobraćaj je zabranjen za kamione sa prikolicama i tegljače sa poluprikolicama između čvora Ogulin i čvora Rovanjska

Zbog olujnih vetrova, saobraćaj je zabranjen za sva vozila između čvorova Sveti Rok i Posedarje.

Preporuka za obilaznice (samo za putnička vozila): izlaz na čvoru Zadar Istok (A1) - D424 (čvor Tromilja) - D424 (Benkovac) - D56 (čvor Tromilja) - D502 (Smilčić-Pridraga) - D27 (Karin-Obrovac-Gračac) - D50 - čvor Sveti Rok (A1) i obrnuto.

Preporuka za obilaznice za ostala vozila (osim kamiona sa prikolicama i tegljača sa poluprikolicama): izlaz na čvoru Benkovac (A1) prema čvoru D59-Kistanje-D1-Knin-Gračac-D50-Sv.Rok (A1) i obrnuto.

A7

Zbog vetra, zabranjen je saobraćaj između čvorova Rijeka Istok i Šmrika za vozila I grupe - dvospratne autobuse, motocikle i vozila sa prikolicama.

Status na A6

Zbog zimskih uslova, zabranjen je saobraćaj između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica za motorna vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu i za teretna vozila sa prikolicama. Vozila koja podležu zabrani saobraćaja isključena su na odmorištu Vukova Gorica za smer Rijeke i pre čvora Kikovica za smer Zagreba.

Zbog jakog vetra, na deonici Delnice-Kikovica dozvoljena su samo putnička vozila

Zbog zimskih uslova na DC3, isključeni su teretna vozila sa prikolicama na odmorištu Vukova Gorica i odmorištu Draganić za smer Rijeke i pre čvora Kikovica za smer Zagreba. Za ostala vozila pogođena zabranom olujnog vetra na autoputu A6, saobraćaj se preusmerava preko DC3.

HAK poziva vozače na oprez

"Zbog promenljive vremenske situacije, savetujemo vozačima da prate aktuelne informacije o saobraćaju na veb stranici HAK-a ili mobilnoj aplikaciji. Zbog čestih saobraćajnih nezgoda, pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima, drže bezbedno rastojanje između vozila, ne kreću na put bez zimske opreme i, ako je moguće, odlože putovanje dok se vremenska situacija ne smiri“, navode iz HAK.

Autor: D.Bošković