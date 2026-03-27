AKTUELNO

Region

ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI: Zatreslo se nedaleko od Podgorice

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Iks/@LastQuake ||

Zemljotres magnitude 2,6 stepeni Rihterove skale zabeležen je u petak 27. marta 2026. godine u 10,11 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.623 i dužine 19.246, oko 20 kilometara od Podgorice.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 18.6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić

#Rihterova skala

#Zemljotres

#podrhtavanje

#potres

#tlo

POVEZANE VESTI

Svet

ZEMLJOTRES POGODIO BUGARSKU: Zatreslo se južno od OVOG grada

Region

Zemljotres u Crnoj Gori: Osetio se i u Albaniji

Svet

Jak zemljotres pogodio Grčku: Treslo sve do Albanije i Severne Makedonije

Region

ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU: Treslo se nadomak Podgorice

Region

JAK ZEMLJOTRES POGODIO CRNU GORU: Osetio se i u Sarajevu

Region

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Crnu Goru