ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI: Zatreslo se nedaleko od Podgorice

Zemljotres magnitude 2,6 stepeni Rihterove skale zabeležen je u petak 27. marta 2026. godine u 10,11 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.623 i dužine 19.246, oko 20 kilometara od Podgorice.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 18.6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Iva Besarabić